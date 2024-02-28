Знаменитости 28 февраля 2024, 17:52 Актер Петренко назвал ложной информацию о том, что он распродает последние вещи из-за долгов по алиментам

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Появившаяся в СМИ информация о том, что актер Игорь Петренко вынужден продавать последнее, чтобы расплатиться с долгами по алиментам, не соответствует действительности. Об этом артист рассказал «Абзацу».

Петренко признал, что долг у него действительно есть. Но никакие вещи, чтобы его вернуть, он не распродает. Постепенно выплачивает его и не скрывается от детей.

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«Я постепенно его закрываю. Что касается детей, мы решаем совместно какие-то проблемы, заботы. Мы в контакте любом случае. <…> Проблему мы решим, не переживайте», — подчеркнул артист.

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