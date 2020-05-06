Актер из «Не родись красивой» слег с пневмонией. Коронавирус только под вопросом

У звезды сериала «Не родись красивой» Петра Красилова взяли тест на коронавирус, но результаты пока неизвестны. Артист лечится дома от пневмонии.

«Невозможно обнаружить коронавирус, если анализы сделали только ночью. Поэтому я не знаю. Врачи сказали, что если обнаружится — мне скажут, а если нет — говорить мне никто не будет. Просто я буду лечиться от той болезни, которая есть. У меня пневмония. Я лечусь», — рассказал «360» актер.

Красилов вызвал скорую накануне. Врачи сначала отвезли его в больницу, сделали компьютерную томографию и взяли тест на COVID-19, а потом отпустили домой.

Ранее 73-летняя артистка Татьяна Васильева рассказала, что лечится от двусторонней пневмонии, хотя клиническая картина полностью говорит о COVID-19.

С двусторонним воспалением легких и подтвержденным коронавирусом в больницах лечились многие российские знаменитости. Среди них — Лев Лещенко, Надежда Бабкина и Александр Васильев. Болезнь у отечественных звезд развивалась стремительно. Сейчас все они выписались из больницы и теперь находятся на домашнем карантине.