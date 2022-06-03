Актер Петр Красилов объяснил поклонникам, почему он перестал появляться в кино

Российский актер Петр Красилов, известный по роли Михаила Репнина в сериале «Бедная Настя», объяснил своим поклонникам, почему он перестал появляться в отечественных фильмах. Об этом написало издание StarHit.

По словам актера, все дело в его изменившейся внешности и лишнем весе. Ему перестали предлагать новые проекты после того, как он стремительно набрал вес, сообщило ИА Nation News.

«То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать… Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах „Бедная Настя“ или „Не родись красивой“», — рассуждал Красилов в передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой.

Актер уверен, что он сможет вернуться к прежнему весу и вновь обрести популярность в отечественном кинематографе.