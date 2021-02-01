Актер Павел Майков признался, что разочаровался в профессии режиссера

Отмечается, что после выхода на экраны популярной ленты про российских бандитов Майкову начали поступать интересные предложения в других проектах. В их числе «Грехи отцов», «Курсанты», а также «Солдаты». Позже Майков решил попробовать себя в режиссуре и поставил спектакль под названием «На плоту», информирует сайт «Дни.ру».

Майков признался, что избавился от иллюзий по поводу режиссерской деятельности. Он понял, что человеческая природа далека от идеала. Актер пояснил, что настоящий режиссер пойдет на все ради того, над чем он работает. Павел же не был готов к большим жертвам.

«Понял, что не режиссер», — подчеркнул Майков.

Артист рассказал, что вполне удовлетворен тем, как складывается его карьера. По словам Павла, у него никогда не было стремления что-то изменить в своей судьбе. Он добавил, что способен объективно оценивать собственный путь. Как считает Майков, творческий человек всегда стремится к идеалу, поэтому часто недоволен проделанной работой.

Исполнитель роли героя по прозвищу Пчела заключил, что добиться совершенства невозможно, но в стремлении к нему и есть смысл любой творческой деятельности.