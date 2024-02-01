Знаменитости 01 февраля 2024, 14:55 Актер Павел Деревянко рассказал, что ему понравилось 8 дней сниматься в гробу

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Актера Павлу Деревянко пришлось восемь дней сниматься в гробу для нового фильма «Конец Славы». О впечатлениях от необычной локации он рассказал сайту kp.ru.

По словам артиста, сниматься в гробу ему понравилось. Деревянко признался, что не страдает клаустрофобией, поэтому не испытывал никакого дискомфорта, добавил therussiannews.ru.

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«Мне нравилось. Я ощущал покой, умиротворение. Хороший сон», — поделился актер.

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