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    09 февраля 2022, 20:30

    Актер Паттинсон рассказал о трудностях при съемках нового «Бэтмена»

    Дарья Морозова

    Актер Роберт Паттинсон рассказал, что столкнулся с трудностями на съемках фильма Мэтта Ривза «Бэтмен». Об этом сообщило РИА ФАН.

    Паттинсон отметил что, во время съемок, он «едва понимал, что происходит». Роль Бэтмена он назвал самой трудной в своей жизни.

    Кроме того, чаще всего съемки проходили ночью. Выходить из студии в костюме актеру было запрещено, поэтому он почти никогда не бывал на улице в этот период.