09 февраля 2022, 20:30
Актер Паттинсон рассказал о трудностях при съемках нового «Бэтмена»
Актер Роберт Паттинсон рассказал, что столкнулся с трудностями на съемках фильма Мэтта Ривза «Бэтмен». Об этом сообщило РИА ФАН.
Паттинсон отметил что, во время съемок, он «едва понимал, что происходит». Роль Бэтмена он назвал самой трудной в своей жизни.
Кроме того, чаще всего съемки проходили ночью. Выходить из студии в костюме актеру было запрещено, поэтому он почти никогда не бывал на улице в этот период.