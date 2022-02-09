Актер Паттинсон рассказал о трудностях при съемках нового «Бэтмена»

Актер Роберт Паттинсон рассказал, что столкнулся с трудностями на съемках фильма Мэтта Ривза «Бэтмен». Об этом сообщило РИА ФАН.

Паттинсон отметил что, во время съемок, он «едва понимал, что происходит». Роль Бэтмена он назвал самой трудной в своей жизни.

Кроме того, чаще всего съемки проходили ночью. Выходить из студии в костюме актеру было запрещено, поэтому он почти никогда не бывал на улице в этот период.