Актер Пашутин рассказал о своих планах на будущее

Актер Александр Пашутин отметил свое 79-летие и рассказал о планах на будущее. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он рассказал, что этот день рождения отметит дома с семьей. Но вот на свое 80-летие актер планирует отправиться в путешествие.

«Может быть, схожу в бассейн, попарюсь. Вот на будущий год хочу смотаться в Мадрид, если доживу», — поделился он.

Также Пашутин рассказал о спектаклях, в которые сыграет в ближайшее время. Он отметил, что ждет окончания коронавируса, чтобы залы театров снова были наполнены.

«30 января я играю в постановке по мотивам Чехова „Руководство желающим жениться“ в „Доме кино“. Я люблю этот спектакль», — рассказал актер.

Также он добавил, что в его планах — участие в зарубежных постановках. Он нашел агента из Австралии и теперь учит английский язык.

«Звонили приглашали в одну картину иностранную поучаствовать, но, увы, не получилось. У меня появился агент, которая живет в Австралии. Предложила сотрудничество, я оказался готов к работе». — заключил Пашутин.