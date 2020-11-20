Актер Панкратов-Черный заступился за Дрожжину и Цивина

Советский актер Александр Панкратов-Черный заявил, что знает Михаила Цивина и Наталью Дрожжину как меценатов. Поэтому он искренне удивился, когда узнал, что вдова Баталова Гитана Леонтенко выступила против бывших друзей. Скандал вокруг недвижимости умершего три года назад актера до сих пор не утих.

«История с наследством Алексея Баталова, конечно, потрясла меня. Алексей Владимирович относился к ним очень положительно, всегда хорошо отзывался. Поэтому новости о том, что у Баталовых якобы хотят отобрать квартиру, это для меня просто нонсенс», — передает Teleprogramma.pro слова актера.

Панкратов-Черный не исключил, что Цивина и Дрожжину могли просто подставить и кто-то «приложил к этому руку». Кроме того, актер признался, что теоретически смог бы переписать на них свою квартиру. Но при этом добавил, что у него все-таки для этого есть сын.

Он также рассказал, что Наталья Цивина всегда занималась благотворительностью, организовывала разные мероприятия, а еще Панкратов-Черный считает ее хорошей хозяйкой.

В конце октября следствие потребовало арестовать артистку Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина по подозрению в мошенничестве с недвижимостью актера Алексея Баталова. По данным СК, из-за махинаций вдова и дочь актера остались без доли в четырехкомнатной квартире, двух квартир, мастерской Баталова и крупной суммы денег.