Актер Панкратов-Черный заступился за Дрожжину и Цивина
«История с наследством Алексея Баталова, конечно, потрясла меня. Алексей Владимирович относился к ним очень положительно, всегда хорошо отзывался. Поэтому новости о том, что у Баталовых якобы хотят отобрать квартиру, это для меня просто нонсенс», — передает Teleprogramma.pro слова актера.
Панкратов-Черный не исключил, что Цивина и Дрожжину могли просто подставить и кто-то «приложил к этому руку». Кроме того, актер признался, что теоретически смог бы переписать на них свою квартиру. Но при этом добавил, что у него все-таки для этого есть сын.
Он также рассказал, что Наталья Цивина всегда занималась благотворительностью, организовывала разные мероприятия, а еще Панкратов-Черный считает ее хорошей хозяйкой.
В конце октября следствие потребовало арестовать артистку Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина по подозрению в мошенничестве с недвижимостью актера Алексея Баталова. По данным СК, из-за махинаций вдова и дочь актера остались без доли в четырехкомнатной квартире, двух квартир, мастерской Баталова и крупной суммы денег.