Актер Панин получил американскую визу | 360°

Знаменитости 04 ноября 2022, 15:34 Актер Панин получил американскую визу Telegram-канал Alexey Panin

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Актер Алексей Панин похвастался в своем Telegram-канале недавно полученной американской визой. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

По данным телеканала «Царьград», Панин уехал из России несколько лет назад. Он написал, что получить визу в Штаты было вовсе несложно, несмотря на стереотипы о том, что россиянам их выдают не слишком охотно. Актер предположил, что на это мог повлиять тот факт, что он является резидентом Испании.

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«Ура!!! Здравствуй Америка! Как же классно чувствовать себя свободным человеком! Думать свободно! Говорить свободно!» — написал он.

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Панин уточнил, что сейчас живет в Испании вместе со своей дочкой и никуда переезжать не собирается. Оформить визы они решили, чтобы путешествовать без ограничений.