Актер Пампушный рассказал, кем из коллег восхищается

Актер Антон Пампушный рассказал, кто среди коллег вызывает у него восхищение. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Если говорить про советский кинематограф, то есть две фамилии, которые стоят для меня особняком: Евстигнеев и Никулин. Не знаю, почему. Я всегда останавливаюсь и смотрю картину, если идет что-то с ними», — рассказал артист.

Пампушный добавил, что выделяет некоторых знаменитостей в кинематографе разных стран. Во французском кино он отметил Жан-Поля Бельмондо. В американском ему импонирует Бред Пит. Актер отметил, что хотел бы с ним поработать.

«В американском кинематографе много артистов, с которыми мне хотелось бы пересечься как из тех, кто уже ушли, так и из тех, кто остался», — подчеркнул он.

Пампушный также не согласился с мнением насчет того, что актерская школа в России ослабла. По его словам, есть очень хорошие современные артисты.

«Например, те же Константин Хабенский, Сергей Безруков, из молодых — Саша Петров, — это очень сильные артисты вне зависимости от тенденций моды и прочего», — заключил он.