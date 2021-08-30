Актер «Острых козырьков» рассказал, когда выйдет финальный сезон

Актер Конрад Хан, снявшийся в популярном сериале «Острые козырьки», назвал приблизительную дату выхода последнего сезона. Об этом написали NEWS.ru со ссылкой на Radio Times.

Хан рассказал, что сезон уже отснят — сейчас идет работа над монтажом. Выхода сериала поклонники могут ожидать зимой.

«Учитывая последнюю информацию, которая у меня имеется, полагаю, что он выйдет в следующем феврале. Было отснято столько видеоматериала, столько новых эпизодов, что потребуется время, чтобы это всё обработать. Шесть месяцев или около того», — сказал актер.

Он добавил, что все члены съемочной группы являются профессионалами и ему было очень приятно с ними работать.

Поклонникам же другого жанра не придется долго ждать. Недавно стало известно, что создатели продолжения сериала «Секс в большом городе» перенесли дату премьеры — она случится раньше положенного срока. Раньше сообщалось, что продолжение выйдет не раньше декабря, но оказалось, что это может случиться уже осенью.