Актер Оскар Айзек сделал намек на съемки второго сезона «Лунного рыцаря»

Исполнивший главную роль в сериале «Лунный рыцарь» актер Оскар Айзек выложил в своих соцсетях видео, которое намекает на съемки второго сезона проекта. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ролик был снят в Египте, в нем поучаствовал режиссер сериала Мохамед Диаб. Первый сезон «Лунного рыцаря» также снимался в Египте.

Кроме того, у актера спросили, будет ли вторая часть сериала, на что он ответил, что приехал в Каир неслучайно. Официальной информации о продлении проекта пока не было.