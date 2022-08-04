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    04 августа 2022, 18:00

    Актер Оскар Айзек сделал намек на съемки второго сезона «Лунного рыцаря»

    Дарья Морозова

    Исполнивший главную роль в сериале «Лунный рыцарь» актер Оскар Айзек выложил в своих соцсетях видео, которое намекает на съемки второго сезона проекта. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Ролик был снят в Египте, в нем поучаствовал режиссер сериала Мохамед Диаб. Первый сезон «Лунного рыцаря» также снимался в Египте.

    Кроме того, у актера спросили, будет ли вторая часть сериала, на что он ответил, что приехал в Каир неслучайно. Официальной информации о продлении проекта пока не было.