Знаменитости 10 августа 2023, 13:04 Актер Омельченко о съемках «Подростка»: по книге на столе стояла икра, а у нас в сцене был только салат

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В свой 70-летний юбилей российский актер Анатолий Омельченко поделился воспоминаниями о фильме «Подросток», который вышел на экраны 40 лет назад. Об этом написал сайт kp.ru.

Кинокартину сняли по одноименному роману писателя Ф. М. Достоевского.

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По словам артиста, одной из ярких сцен для него была съемка в ресторане, где его герой спаивает Подростка. По роману, там на столе стоит красная и черная икра, а по фильму был лишь только салат.

«Но режиссер сказал, что на столе будет стоять только салат, но есть его не станем. Из напитков –шампанское — досталось Андрею Ташкову, который играл Долгорукого» — сообщил Омельченко.

Актер добавил, что Федор Достоевский говорил об актуальной во все времена проблеме отцов и детей. Сегодня его роман снова находится в центре внимания.