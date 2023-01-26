Знаменитости 26 января 2023, 13:30 Актер Оливье Сиу высказался о нашумевшей кинокартине «Чебурашка»

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Российский актер французского происхождения, сыгравший повара старухи Шапокляк, Оливье Сиу в разговоре с «Петербургским дневником» прокомментировал свои впечатления от «Чебурашки».

По словам артиста, ему нравится творчество студии Disney, однако все ее мультвильмы не отличаются глубиной. Они обманывают детей своей простотой в отличие от советских фильмов.

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«Когда я читал сценарий „Чебурашки“, то подумал, что снимать такое кино очень рискованно, ведь россияне прекрасно помнят великолепный советский мультфильм. Однако когда я узнал, что крокодила Гену играет Сергей Гармаш, то сразу поверил в проект», — добавил актер.

Он отметил, что создатели кинокартины смогли сохранить душу советского мультфильма. Также он рад, что история получит продолжение, в том числе и его персонаж.