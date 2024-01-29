Знаменитости 29 января 2024, 15:27 Актер Олешко рассказал, что поправился на девять килограммов ради роли в фильме Шахназарова

Читать 360tv в

Актер Александр Олешко рассказал Пятому каналу о своей подготовке к съемкам в фильме «Хитровка. Знак четырех» режиссера Карена Шахназарова.

Артист отметил, что ради роли Немировича-Данченко он поправился на девять килограммов.

Реклама

«Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты», — поделился воспоминаниями Олешко.

По словам актера, вернуться в прежнюю форму ему позволила самодисциплина, добавил сайт «Дни.ру».