29 января 2024, 15:27
Актер Олешко рассказал, что поправился на девять килограммов ради роли в фильме Шахназарова
Актер Александр Олешко рассказал Пятому каналу о своей подготовке к съемкам в фильме «Хитровка. Знак четырех» режиссера Карена Шахназарова.
Артист отметил, что ради роли Немировича-Данченко он поправился на девять килограммов.
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«Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты», — поделился воспоминаниями Олешко.
По словам актера, вернуться в прежнюю форму ему позволила самодисциплина, добавил сайт «Дни.ру».
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