Актер Олег Чернов рассказал о фильме «Гранит», в котором ему досталась главная роль

Актер Олег Чернов поделился с РИА ФАН впечатлениями от боевика «Гранит», в котором сыграл главную роль. «Гранит» — концептуальное продолжение вышедшей ранее серии боевиков (последний из них, «Турист», рассказывает о работе российских инструкторов в Африке, «Гранит» описывает события 2019 года в Мозамбике).

По словам Чернова, «Гранит» — это не развлекательный боевик, а фильм, в котором заложена глубокая мысль.

«Такие фильмы не только сегодня, но и всегда нужно снимать. Они о простых людях, которых вокруг нас много. Но именно на них в определенный момент истории держится мир. Именно на плечах таких людей, собственно говоря, сегодня и держится наша с вами безопасность. На таких людей всегда можно положиться. На что нужно обратить внимание зрителю? На то, что даже на войне в таких условиях у человека всегда есть выбор. Как у Достоевского: „Бездна над человеком, бездна под человеком“. Всегда есть выбор, шагнуть в нее окончательно или все же сохранить себя», — сказал актер.

Режиссером картины выступил Денис Нейманд. Премьера состоялась на телеканале НТВ 28 декабря.