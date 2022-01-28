28 января 2022, 13:54
Актер Охлобыстин заразился коронавирусом
Актер Иван Охлобыстин рассказал, что получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщило ИА Nation News.
Как он сейчас себя чувствует, Охлобыстин не уточнил. Актер записал сообщение, в котором обратился к участникам мероприятия, посвященного объединению «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России», в котором объяснил свое отсутствие.
«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — рассказал он.