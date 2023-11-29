Знаменитости 29 ноября 2023, 17:22 Актер Огурцов выразил уважение Бузовой после ее поездки в Донбасс

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Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов дал интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». В ходе беседы актер заявил, что испытывает уважение к телеведущей Ольге Бузовой. Об этом сообщил «Абзац».

Огурцов объяснил свою позицию, напомнив об участии певицы в гуманитарной миссии в Донбассе.

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«Взяла КамАЗ гуманитарной помощи, собрала его, понимаешь, приехала, привезла те же гитары, аппаратуру, гуманитарную помощь», — высказался артист.

По его мнению, соответствующее решение обосновано милосердием, жалостью и материнским инстинктом, заложенными внутри любой женщины.