29 ноября 2023, 17:22
Актер Огурцов выразил уважение Бузовой после ее поездки в Донбасс
Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов дал интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». В ходе беседы актер заявил, что испытывает уважение к телеведущей Ольге Бузовой. Об этом сообщил «Абзац».
Огурцов объяснил свою позицию, напомнив об участии певицы в гуманитарной миссии в Донбассе.
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«Взяла КамАЗ гуманитарной помощи, собрала его, понимаешь, приехала, привезла те же гитары, аппаратуру, гуманитарную помощь», — высказался артист.
По его мнению, соответствующее решение обосновано милосердием, жалостью и материнским инстинктом, заложенными внутри любой женщины.
Ольга Бузова
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