18 апреля 2022, 19:46
Актер Нилов развеял слухи об уходе из профессии
Актер Алексей Нилов рассказал порталу Teleprogramma.pro, как ему удается отвлекаться от всего происходящего в последнее время.
По словам артиста, он много читает, как современную, так и историческую литературу.
«Сейчас стало больше времени, чтобы читать и наверстывать то, что я не успел, когда много работал», — поделился Нилов.
Он признался, что пандемия несильно повлияла на него. Нилов находился на самоизоляции и в маске выезжал на съемки, которых в то время было существенно меньше. Что касается слухов о завершении карьеры, то Нилов опроверг их.
«Пока есть возможность зарабатывать деньги, я буду их зарабатывать. А если не будет возможности, то буду жить на пенсию», — цитирует актера РИА ФАН.