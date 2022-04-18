Актер Нилов развеял слухи об уходе из профессии

Актер Алексей Нилов рассказал порталу Teleprogramma.pro, как ему удается отвлекаться от всего происходящего в последнее время.

По словам артиста, он много читает, как современную, так и историческую литературу.

«Сейчас стало больше времени, чтобы читать и наверстывать то, что я не успел, когда много работал», — поделился Нилов.

Он признался, что пандемия несильно повлияла на него. Нилов находился на самоизоляции и в маске выезжал на съемки, которых в то время было существенно меньше. Что касается слухов о завершении карьеры, то Нилов опроверг их.

«Пока есть возможность зарабатывать деньги, я буду их зарабатывать. А если не будет возможности, то буду жить на пенсию», — цитирует актера РИА ФАН.