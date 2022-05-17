Актер Нил Патрик Харрис извинился за тарелку с мертвой Эми Уайнхаус на вечеринке 11-летней давности

Актер Нил Патрик Харрис, известный по роли Барни Стинсона в сериале «Как я встретил вашу маму», извинился за мясную тарелку, оформленную как «Труп Эми Уайнхаус», которую подавали на его вечеринке 11 лет назад. Фото с того фуршета лишь недавно распространились в соцсети и возмутили пользователей. Комментарий актера по этому поводу взяло издание Entertainment Weekly.

«Недавно всплыла фотография с вечеринки в честь Хэллоуина, которую мы с мужем устроили 11 лет назад. Это было прискорбно тогда и остается прискорбным сейчас. <…> Я прошу прощения за любой вред, причиненный этим изображением», — произнес Харрис.

Он подчеркнул, что певица Эми Уайнхаус «была выдающимся талантом, который встречается раз в поколение».

Уайнхаус нашли мертвой в ее лондонской квартире летом того же 2011 года. У певицы случился сердечный приступ на фоне алкогольной интоксикации. Ей было всего 27 лет. Эми Уайнхаус выиграла пять премий «Грэмми» на церемонии 2008 года за свой второй альбом Back to Black, который по-прежнему считается классикой поп-музыки.

Фильм 2015 года о жизни певицы и ее борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами получил премию «Оскар» как лучшая документальная лента.