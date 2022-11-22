Знаменитости 22 ноября 2022, 11:53 Актер Никита Ефремов рассказал журналистам о съемках фильма «Сестры» Актер Никита Ефремов: сейчас такой уровень профессионализма, что у всех все проработано РИА «Новости»

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Российский актер Никита Ефремов исполнил одну из главных ролей в фильме «Сестры», в котором драма сталкивается с мистикой. О том, как проходили съемки, написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам актера, все было четко и слаженно. Единственное, первый день съемок стартовал 25 февраля 2022 года. Что может быть более мистическим, чем эта дата, отметил Ефремов.

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«Мы снимали 25 февраля. Это был наш первый съемочный день. Я думаю, что этого достаточно. <…> А сейчас такой уровень профессионализма, что у всех все проработано. Все цеха работают достаточно четко», — добавил артист.

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Фильм «Сестры» посвящен проблемам насилия в отношении женщин. По сюжету главная героиня Анна не знает, как защититься от собственного мужа. В один день она узнает о возможности задействовать мистические силы, которые могут помочь ей в решении проблемы. С помощью обряда она вызывает потустороннее сестринство. Ей нужно определиться, пойдет она до конца или нет.