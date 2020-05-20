Актер Никифоров рассказал о пользе и сложностях карантина

По словам артиста, режим самоизоляции — время пробовать что-то новое или хорошо забытое старое. Он, например, начал записывать первые самопробы в кино.

«Лишился практически невинности в профессии — записал первую самопробу. Пятый десяток уже идет, а я самопробу пишу. Самопроба — это кастинг, когда ты на камеру телефона играешь сцену», — поделился Никифоров.

По словам актера, то, что происходит сейчас — «цветочки», а «ягодки» еще впереди. Он подчеркнул, что, когда у всех закончатся запасы, будет сложно. Более менее легко певцам, если говорить о творческих профессиях, считает Никифоров. Так как у них хотя бы есть авторские права на их произведения, и они с них получают какую-то деньги, у актеров же такого нет.

Он предположил, что после пандемии театры начнут снижать стоимость на билеты.

«Видел один опрос среди людей, куда бы они отправились после карантина и всего лишь шесть процентов опрошенных сказали, что в театр. И поэтому по-любому все театры начнут снижать цены на билеты», — заключил артист.