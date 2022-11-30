Знаменитости 30 ноября 2022, 17:20 Актер Мишеев рассказал о развитии своей карьеры и новых ролях Актер Мишеев назвал работу над фильмов «Этерна» сложным опытом

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Актеру Федору Мишееву всего 24 года, однако на его счету съемки во многих популярных кинопроектах. Самыми яркими работами в его карьере стали «Вирус», «Вратарь галактики» и «Этерна». В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал о своих творческих планах.

Мишеев рассказал, что его карьера началась еще в юности. Мама отдала его в театральную студию для того, чтобы он не связался с плохой компанией. Уже тогда начала проявляться его склонность к актерской игре. В дальнейшем актер поступил в школу при Щепкинском училище.

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Молодой человек признался, что подготовка к съемках в «Этерне» далась ему непросто. Ему пришлось сильно накачаться и на протяжении длительного времени придерживаться правильного питания. Кроме того, непросто далось и изображение нордического акцента.

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Актер подчеркнул также, что на данный момент он занимается постановкой спектакля «451 градус по Фаренгейту» по роману Брэдбери.

«Работа идет медленно, но я думаю, у нас получится, и никто мне не скажет, что это неправильно. Я уверен, у нас получится очень классная штука, наверное, через два-три месяца мы ее уже выпустим», — отметил он.