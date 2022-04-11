Актер Милош Бикович вспомнил, как получал российское гражданство

Сербский актер Милош Бикович дал интервью для YouTube-канала Ирины Шихман. В частности, актер вспомнил, как получал российское гражданство, написало ИА Nation News.

В России Бикович живет уже 10 лет. Именно здесь он получил популярность. По словам актера, он всегда чувствовал себя частью России и хотел участвовать в ее культурной жизни. Поэтому решение о принятии российского гражданства далось ему легко.

«Так что не знаю, где это родилось, было ли это высказано, как моя инициатива, но мне предложили. Мне позвонили из администрации и спросили: „Как вы относитесь к тому, чтобы стать гражданином России?“» — рассказал актер.

Актер активно снимается в российских проектах. После получившего большую популярность фильма «Холоп» Бикович снялся в экранизации романа Сергея Минаева «The Телки». Помимо него, в сериале сыграли Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко и другие.