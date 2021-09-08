Актер Милош Бикович рассказал о намерении жениться

Милош Бикович, звезда сериалов «Отель Элеон» и «Магомаев», рассказал, что думает о женитьбе. Планами 33-летний актер поделился в интервью kp.ru.

Актер рассказал, что пока его сердце свободно, а поиск избранницы усложняется плотным рабочим графиком. Если раньше у актера было время на тусовки и знакомства, сейчас же все время у него занимают съемки.

Несмотря на это, актер считает, что достиг того возраста, когда пора заводить семью. Он рассказал, что думает о покупке дома, потому что уверен, что загородный дом — лучшая среда для воспитания детей. Он добавил, что сам с удовольствием трудился бы на загородном участке, поскольку любит работать руками.

Также Бикович рассказал, каких девушек находит привлекательными, написали Дни.ру. По его словам, внешность для него не имеет первостепенного значения. Актеру важно, чтобы с избранницей было интересно — она должна быть творческой личностью, стремиться к новым знаниям и саморазвитию.