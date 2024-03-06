Знаменитости 06 марта 2024, 17:30 Актер Милош Бикович рассказал, что Всемирный фестиваль молодежи дает возможность обменяться опытом

Читать 360tv в

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович в разговоре с журналистами «ФедералПресс»поделился эмоциями от Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в «Сириусе».

По словам артиста, мероприятие в первую очередь важно тем, что оно делает обмен. Молодые люди получают новых друзей, создают новые контакты и новую сеть.

Реклама

«Знаете, это уникальная возможность вести прямой диалог и иметь контакт с публикой. Для меня это очень важно», — добавил Бикович.

Он также отметил, что планирует принять участие в премии Института развития интернета и в мероприятии про космос вместе с актрисой Юлией Пересильд.