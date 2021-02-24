Актер Милош Бикович назвал российское гражданство благословением

Сербский актер Милош Бикович, который получил российское гражданство, рассказал, как важно для него это событие. Он подчеркнул, что считает получение паспорта РФ благословением и источником счастья.

Об этом актер написал в своем Instagram. Подпись к посту он разместил сперва на русском, а затем на сербском языках.

Актер отметил, что участвует в культурной жизни России уже больше семи лет.

«Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!» — написал Бикович.

О том, что актер получил российское гражданство, стало известно из указа президента страны Владимира Путина, который опубликовали на официальном портале правовой информации. В России актер известен благодаря участию в нескольких отечественных фильмах и сериалах. В их числе «Холоп» Клима Шипенко, «Солнечный удар» Никиты Михалкова, мелодрама «Лед», а также сериалы «Магомаев», «Кухня».