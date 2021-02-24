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    24 февраля 2021, 19:30

    Актер Милош Бикович назвал российское гражданство благословением

    Нина Петлинова

    Сербский актер Милош Бикович, который получил российское гражданство, рассказал, как важно для него это событие. Он подчеркнул, что считает получение паспорта РФ благословением и источником счастья.

    Об этом актер написал в своем Instagram. Подпись к посту он разместил сперва на русском, а затем на сербском языках.

    Актер отметил, что участвует в культурной жизни России уже больше семи лет.

    «Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!» — написал Бикович.

    О том, что актер получил российское гражданство, стало известно из указа президента страны Владимира Путина, который опубликовали на официальном портале правовой информации. В России актер известен благодаря участию в нескольких отечественных фильмах и сериалах. В их числе «Холоп» Клима Шипенко, «Солнечный удар» Никиты Михалкова, мелодрама «Лед», а также сериалы «Магомаев», «Кухня».