Актер Михайлов поддержал частичную мобилизацию в России | 360°

Знаменитости 23 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Актер Михайлов поддержал частичную мобилизацию в России

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Актер Александр Михайлов высказался в поддержку заявления телеведущей Валерии Кудрявцевой, которая изъявила готовность пойти в армию. Об этом сообщило ИА Nation News.

Кудрявцева заявила, что она «эмпат», поэтому «если уж понадобится пойти бабам на фронт», она пойдет. Также она хочет, чтобы ее сын тоже пошел служить.

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Михайлов заявил, что если ведущая действительно отправится на фронт, «то это будет хороший вариант». Он заключил, что ему импонируют люди, которые поддерживают спецоперацию и мобилизацию в России.

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