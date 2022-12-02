Знаменитости 02 декабря 2022, 19:26 Актер Михаил Владимиров рассказал о сериалах нового сезона Актер Владимиров: жена спокойно отнеслась к постельным сценам в сериале «Паромщица-2»

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Потомок актерских династий Михаила Державина и Бориса Владимирова, актер Михаил Владимиров рассказал изданию kp.ru о ближайших сериалах.

По словам самого артиста, их в 2023 году запланировано рекордное количество. В ближайшее время на экраны должны выйти сериал «Одесса», биографическая драма «Шаляпин» и авантюрная мелодрама «Нинель».

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Также в скором времени телезрители смогут увидеть продолжение сериала «Паромщица-2». Там у Владимирова есть постельные сцены с 30-летней актрисой Анастасией Акатовой.

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«Во второй части сериала из меня сделали главного злодея, по сценарию моя любовница героиня Акатовой. В постельных сценах я снимаюсь без дублера», — рассказала артист.

Как отметил Владимиров, ему повезло с женой, поскольку она спокойно относится к таким моментам.

«Жена и дети знают, что семья для меня всегда на первом месте и именно поэтому я очень счастливый человек», — резюмировал актер.