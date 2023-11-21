Знаменитости 21 ноября 2023, 16:30 Актер Михаил Пореченков признался, что больше не желает играть роль спортсмена

Читать 360tv в

Российский актер Михаил Пореченков, исполняющий роль борца за справедливость Вити Мясника в сериале «Полярный», признался, что в будущем не хочет больше играть спортсменов. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам артиста, для того, чтобы сыграть силача, необходимо в короткие сроки набрать нужную форму, а затем несколько месяцев ее поддерживать.

Реклама

«У меня уже не тот возраст, поэтому спортсмена я больше играть не хочу. Молодые актеры могут себе позволить подобные испытания, и низкий им поклон. Я же просто больше не готов», — сказал журналистам Пореченков.

Третий сезон комедии «Полярный» идет с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале ТНТ.