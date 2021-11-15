Актер МХАТ имени Горького пожалел Ольгу Бузову

Актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин в разговоре с РИА ФАН выразил сочувствие Ольге Бузовой. Он рассказал, что ему стало жалко певицу после того, как ее раскритиковала театральная общественность из-за участия в постановке «Чудесный грузин».

«Бузова — пешка в руках была. Ее использовали просто. Я могу даже ей посочувствовать, потому что она даже не понимала, что она такая марионетка была. Ведь в итоге вы посмотрите, как с ней обошелся Эдуард Бояков (бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького — при. ред.). Он ее бросил, по сути. Она осталась, получается, у разбитого корыта униженной и оскорбленной Бояковым», — сказал Корепин.

Он также прокомментировал слухи о том, что Бузова собирается судиться с уволившим ее МХАТ. По мнению актера, претензии у Бузовой должны быть только к Боякову.

«При чем тут МХАТ имени Горького, пусть она судится с Бояковым, а не с театром. Теперь какое отношение она имеет к театру? Никакого! Пусть подает в суд на Эдуарда Боякова», — сказал он.