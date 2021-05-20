Актер Мэтт Дэймон снял дом с пятью спальнями в Австралии

Голливудский актер Мэтт Дэймон арендовал дом с пятью спальнями в Австралии. В разгар пандемии коронавируса он жил в Ирландии, написала «Экспресс газета».

В пригороде Дублина он самоизолировался с супругой Люсианой и тремя дочками. Знаменитость осталась довольна своим переездом в Австралию.

«Это одно из самых прекрасных мест, что я видел», — подчеркнул Мэтт.

Дом, который снял артист, в 90-е годы построили для автогонщика «Формулы-1» Эдди Ирвайна.