20 мая 2021, 17:26
Актер Мэтт Дэймон снял дом с пятью спальнями в Австралии
Голливудский актер Мэтт Дэймон арендовал дом с пятью спальнями в Австралии. В разгар пандемии коронавируса он жил в Ирландии, написала «Экспресс газета».
В пригороде Дублина он самоизолировался с супругой Люсианой и тремя дочками. Знаменитость осталась довольна своим переездом в Австралию.
«Это одно из самых прекрасных мест, что я видел», — подчеркнул Мэтт.
Дом, который снял артист, в 90-е годы построили для автогонщика «Формулы-1» Эдди Ирвайна.