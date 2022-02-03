Актер Мерфи рассказал, что был шокирован получением главной роли фильме «Оппенгеймер»

Актер Киллиан Мерфи рассказал, что его удивило то, что его отобрали на главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщило РИА ФАН.

Актер уточнил, что раньше получал второстепенные в проектах режиссера, например в фильмах «Начало», «Темный рыцарь» и «Дюнкерк».

«Это первый раз, когда он взял меня на главную роль, из-за чего я все еще немного в шоке, но я в восторге. Это огромная роль и большая работа», — рассказал Мерфи.

Также он назвал Нолана величайшим из современных режиссеров.