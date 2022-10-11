Актер Машков рассказал о высоком значении театра | 360°

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Актер Машков рассказал о высоком значении театра

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Театр играет огромное значение в жизни актера. Таким мнением поделился художественный руководитель московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам знаменитости, он ценит каждую роль, которая была в его карьере. Он подчеркнул, что во время игры старался выкладываться на полную. Машков рассказал, что был крайне увлечен работой в коммерческом фильме «Любовь на острове смерти».

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«Кино это … оно тебя выбирает.  В Театре растет человек. Там он существует как артист. Кино в этом смысле удачно пользуется актерами», — заявил артист.

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По его словам, исполнить роль в кино может любой человек, а во время работы в театре необходимо быть убедительными. Машков отметил, что в российские театры ходят люди, которые стараются внимательно наблюдать за игрой. Он рассказал, что театр обладает миссией воодушевлять зрителей.

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