Знаменитости 10 апреля 2023, 14:04 Актер Мартынов рассказал о желании сыграть плохого героя

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Российский актер Александр Мартынов, известный по роли Валентина Будейко в комедийном сериале «Универ», хотел бы сыграть отрицательного персонажа в кино. Об этом артист рассказал в беседе с «ФедералПресс».

По словам актера, ему было бы интересно исполнить роль героя, который внешне выглядит очень прилично, а на самом деле является «страшным мерзавцем». При этом очень важно, чтобы персонаж был многогранным, интересным и объемным.

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Мартынов также подчеркнул, что популярный сериал «Универ. Новая общага» в скором времени вернется на телеэкраны.