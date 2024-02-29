Знаменитости 29 февраля 2024, 14:52 Актер Мартон заявил, что научиться быть артистом невозможно

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Актер Александринского театра Николай Мартон заявил, что научиться быть артистом невозможно. В этом году он готовится отметить свое 90-летие, сообщил «Петербургский дневник».

По словам артиста, в театральном институте студенты лишь получают общие знания. Научить быть настоящим артистом могут только жизнь и великие предшественники, отметил Мартон.

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«Учит тебя жизнь и эти великие артисты, если тебе, конечно, повезло служить в таком театре, где они работали. Ты их видишь, чувствуешь, понимаешь. Вот это и есть университет», — добавил артист.