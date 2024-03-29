Знаменитости 29 марта 2024, 12:19 Актер Марк Уолберг признался, что ему нравится играть роли отцов подростков

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Актер Марк Уолберг рассказал, что ему нравится играть отцов взрослых людей или подростков, потому что они подходят ему по возрасту. Об этом он рассказал «Известиям».

Звезда фильма «Артур, ты король!» признался, что такие роли помогают ему находить баланс при приближающемся старении. Кроме того, он и сам отец четверых детей, старшему из которых 18 лет.

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«Мне нравится играть отцов, у которых дети — подростки или даже взрослые. Это все похоже на меня реального, мне это легко», — отметил Уолберг.

Актеру сейчас 52 года, и он в прекрасной форме. По собственному признанию, актер тренируется, но умеренно и всегда дает себе достаточно времени отдохнуть после нагрузки.

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