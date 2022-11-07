Актер Марк Богатырев рассказал, примет ли участие в «Ледниковом периоде» | 360°

Знаменитости 07 ноября 2022, 14:42 Актер Марк Богатырев рассказал, примет ли участие в «Ледниковом периоде» Марк Богатырев: я никак не могу найти настоящую мотивацию для участия в проекте РИА "Новости"

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Популярный российский актер Марк Богатырев, наиболее известный по сериалу «Кухня», рассказал о своем опыте судейства в «Ледниковом периоде», а также объяснил, почему до сих пор не принимает участия в шоу. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам артиста, в качестве члена жюри на «Ледниковом периоде» он мог бы быть и лояльнее, однако ему хотелось быть искренним.

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«Я приходил в шоу, чтобы транслировать и оценивать личное ощущение от номеров. <…> Вне регламента и профессиональных судейских критериев. Поэтому, с одной стороны, я мог бы быть лояльнее. Но, с другой — я был искренен», — отметил Богатырев.

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Что же касается его участия в шоу, Максим объяснил, что пока не нашел для себя мотивации приходить на проект как участник, несмотря на неоднократные просьбы Ильи Авербуха.

«А я никак не мог найти настоящую мотивацию для этого. Потому что в любой проект надо идти, если реально хочешь», — резюмировал артист.