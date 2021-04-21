Российский актер Максим Аверин почтил память покойной матери, опубликовав ее фотографию в личном Instagram-аккаунте, сообщил сайт «Дни.ру».

На снимке запечатлена родительница артиста Галина Викторовна в юном возрасте. Девочка с бантиками на косичках смотрит в камеру и улыбается.

«Мама. Прекрасная. Навсегда», — подписал пост Максим.

Однажды в интервью Аверин признался, что живет с оглядкой на свою мать. Мужчина всегда хотел, чтобы она им гордилась. Галина Викторовна скончалась в апреле 2017 года. О кончине родительницы актер узнал на съемках.