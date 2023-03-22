22 марта 2023, 16:52
Актер Маколей Калкин во второй раз стал отцом
Актер Маколей Калкин и его жена, актриса Бренда Сонг, стали родителями во второй раз. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на издание page Six.
Как удалось выяснить журналистам, их сын Карсон родился в преддверии Рождества. Пара пока не сообщила об этом событии официально.
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В 2021 году супруга подарила Калкину первого ребенка. Мальчика получил имя в честь покойной сестры актера. Его назвали Дакота Сонг Калкин.
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Маколей Калкин
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