Знаменитости 18 ноября 2022, 20:39 Актер Логинов: романы между артистами часто гармоничные

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Актер Виктор Логинов объяснил, почему в актерской среде часто начинаются романы между коллегами. По его словам, отношения людей с одинаковой профессии обычно гармоничные, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Он отметил, что в такой ситуации партнеры обычно хорошо понимают друг друга и движутся в одном направлении. Логинов рассказал, что однажды со своей супругой Марией Гуськовой месяц пробыл в театральном туре.

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«А вот представьте, если бы она работала врачом скорой помощи — уважаемая профессия, но тяжелая ноша: дежурство сутки через двое, ненормированный график и вызвать могут в любую минуту», — пояснил актер.

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Он добавил, что тогда они с женой виделись бы редко и не имели достаточно времени, чтобы пообщаться.

Ранее 171 одна пара из Санкт-Петербурга подала заявление на регистрацию брака 23.03.2023. Уточняется, что многие любят необычные даты, потому что верят, что это может сделать счастливой семейную жизнь.

Астролог Лилия Любимова опровергла этот факт. Она отметила, что красивые числа ни на что не влияют.