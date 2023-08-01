Знаменитости 01 августа 2023, 17:47 Актер Логинов назвал доверие и уважение к партнеру основой счастливой семьи

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Залогом счастливых семейных отношений является доверие и уважение к партнеру. Об этом в беседе с WomanHit рассказал актер Виктор Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе».

По его словам, супруги, в первую очередь, должны стать друг для друга верными друзьями. Самым близким человеком актер считает свою жену Марию Гуськову, сообщили «Дни.ру».

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Логинов также отметил, что не выбрал бы профессию артиста, если бы у него была возможность вернуться в прошлое.