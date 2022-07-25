Актер «Лиги справедливости» Джейсон Момоа стал участником аварии

Американский актер Джейсон Момоа, который заработал популярность благодаря ролям в проектах «Лига справедливости Зака Снайдера», «Аквамен» и «Игра престолов», попал в аварию неподалеку от Лос-Анджелеса. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на американских таблоид TMZ.

Актер передвигался по серпантину. В какой-то момент он столкнулся с мотоциклистом. Однако участникам ДТП удалось избежать серьезных повреждений. Мотоциклист смог приземлиться на ноги после того, как упал с транспортного средства.