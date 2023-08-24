Знаменитости 24 августа 2023, 03:59 Актер Личидов умер в 31 год Актер Иван Личидов умер в 31 год в Петербурге Freepik

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Российский актер театра Иван Личидов скончался в Санкт-Петербурге. Ему был 31 год. Информацию об этом опубликовали в группе «Вконтакте» Центра современной драматургии и режиссуры (ЦСДР), в котором артист вел свою деятельность.

В публикации о нем отозвались как о яркой личности, умеющей быстро запомниться зрителю. Личидов был талантливым актером, неординарным человеком, культурным менеджером, отличным руководителем и педагогом. Причину и обстоятельства смерти не уточнили.

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Артист появился на свет 1 февраля 1992 года в городе Серапуле в Удмуртии. Свою актерскую деятельность он вел в разных театральных студиях. В период с 2016 по 2018 год мужчина был руководителем в izh.doc.teatr, в 2018–2020 годах — управлял культурным центром Арт-Резиденция в Ижевске. В ЦСДР начал служить в 2012 году.