Актер Лиам Нисон решил вновь исполнить роль Квай-Гон Джинна

Британский актер Лиам Нисон исполнил роль Квай-Гон Джинна в картине «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Мужчина рассказал, что был бы рад вновь вернуться к этой роли. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал «Культуромания».

Издание ComicBook уточнило, что Нисон планировал сняться в полнометражном фильме, а не в телевизионном проекте. Знаменитость заявила, что отдает предпочтение большому экрану.

По сюжету Квай-Гон Джинн являлся учителем Оби-Вана Кеноби в сериале, премьера которого состоится 27 мая. Герой Нисона погиб от руки Дарта Мола.