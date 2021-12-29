Актер Кривеня рассказал о съемках сериала «Два»

Актер Алексей Кривеня рассказал подробности о съемках сериала «Два», где он сыграл главную роль. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Он уточнил, что был знаком со сценаристом сериала Евгением Куликом. Он пригласил Кривеню попробоваться на главную роль.

«Съемки проходили очень классно. Команда Жени — замечательные профессионалы», — рассказал актер.

Он добавил, что график был очень плотным, приходилось работать даже по выходным. Также Кривеня отметил, что это был его первый опыт в съемках.