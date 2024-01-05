Знаменитости 05 января 2024, 23:09 Актер Кристиан Оливер с дочерьми погиб в авиакатастрофе на Карибах Викимедиа

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Известный по роли в фильме «Спиди Гонщик» немецкий актер Кристиан Оливер (настоящая фамилия Клепсер) погиб при крушении легкомоторного самолета вместе с двумя дочерьми 10 и 12 лет в районе Карибских островов. Об этом со ссылкой на Королевскую полицию Сен-Винсента и Гренадин сообщило издание Variety.

В полиции заявили, что одномоторный самолет упал в море недалеко от острова Петин-Невис в минувший четверг, 4 января. Борт вылетел из Пейджет-Фарм на Гренадинах и отправился в Сент-Люсию.

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Единственными пассажирами на борту были актер и его дочери. Вместе с ними погиб пилот — владелец самолета.

«Тела Оливера, его детей и пилота нашла береговая охрана. Медицинский работник констатировал смерть. Сейчас тела находятся в морге Кингстауна, где проведут экспертизы для установления точных причин смерти», — заявили в полиции.