Актер Кристиан Бэйл напугал фанатов «болезненной худобой»

Голливудский актер Кристиан Бэйл сбросил вес для съемок в новой части супергеройской саги «Тор 4: Любовь и гром». Его заметили на пляже вместе с семьей в Австралии. Однако многие отдыхающие не сразу признали в нем мировую знаменитость.

Бэйл вместе с семьей отдыхал на пляже в Палм-Бич, где сейчас проходят съемки четвертой части фильма, уточнило News.ru. Узнать голливудского актера и правда сложно: он сильно похудел и побрился налысо. Кадры исхудавшего Бэйла были опубликованы в Тwittеr. Многие пользователи Сети испугались за здоровье кинозвезды. Они посчитали его худобу болезненной. По их мнению, Бэйл выглядел как человек, страдающий от серьезного заболевания.

Но были и те, кто счел, что беспокоиться за Бэйла не нужно. Эти пользователи, напротив, восхитились его мастерством перевоплощения. Они вспомнили, что актер уже видоизменялся для ролей. Например, для главной роли в «Бэтмене» ему пришлось набрать вес, а в картине «Машинист» Бэйл предстает сильно похудевшим.

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, рассказал, что сильно похудел после операции на желудке. Он уточнил, что первое время ему приходилось питаться только пищей, измельченной в блендере. Сейчас он ест все, что захочет, но немного. Также Шуре пришлось исключить из рациона алкоголь.