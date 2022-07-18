Актер Крис Пратт признался, что боится играть Индиану Джонса

Во время подкаста Джоша Горовица звезда кинофраншизы «Стражи Галактики» Крис Пратт заявил, что боится исполнять роль Индиану Джонса. По его словам, страх возник после слов Харрисона Форда. Об этом написало РИА ФАН.

Актер вспомнил фразу Форда, который заявлял, что Индиана Джонс умрет вместе с ним.

«Все, что я знаю, это то, что однажды я увидел цитату Харрисона Форда, и я даже не знаю, действительно ли это был он. Но этого было достаточно, чтобы напугать меня: „Когда я умру, умрет Индиана Джонс“. И я такой: „Неужели меня однажды будет преследовать призрак Харрисона Форда, когда он умрет, если я сыграю?“» — сказал Пратт.

«Индиана Джонс» — американская франшиза, основанная на приключениях Доктора Генри «Индианы» Джонса-младшего — вымышленного археолога. Фильм стал известен благодаря актеру Харрисону Форду и режиссеру Стивену Спилбергу.