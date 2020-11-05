Актер Краско заявил, что пора завязывать с театром

Краско ничего точно не знает о своем диагнозе, так как врачи пока мало что говорят. Он сдал анализ, тест сначала оказался положительным, а в следующий раз — отрицательным.

«Я им говорю: вы, ребят, разберитесь как-нибудь между собой. У меня ангина была еще, сопутствующее заболевание, горло прихватило. А потом свезли меня на рентген на скорой. Обнаружилось, что с легкими у меня проблемы — 45% поражено», — рассказал артист.

Однако он напомнил о многолетнем стаже курильщика.

Несмотря на возможный диагноз, актер за себя нисколько не переживает — говорит, уже много пожил. Сейчас Краско живет дома, от госпитализации отказался, чувствует себя нормально. Он ждет врача для очередного продления больничного. Медики прописали Краско антибиотик.

С приходом болезни актер не выходит на сцену театра. Из-за этого один спектакль отменился — «Доходное место». Краско открывает его и закрывает.

«А тут народ был мне благодарен, что у них выходной день. Говорю им: гуляй рванина, гуляй! Остальные без меня, сказали, сыграют. Надо думать, что дальше. Завязывать с театром уже пора. Посмотрим, если будут такие суровые изоляции, запреты, то чего мучиться-то», — поделился мыслями Краско.

Актер иногда созванивается с бывшей женой Натальей Шевель, с которой они сохранили хорошие отношения.